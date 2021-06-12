القوات الأميركية تنشر صوراً من عمليات جديدة في الخليج والبحر الأحمر

2021/06/12 | 13:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت القيادة المركزية في الجيش الأميركي صورا من عملياتها في منطقة البحر الأحمر.

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وعلق القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،على الصور، "جانب من عمليات البحرية الأميركية في البحر الأحمر، أثناء انتشارها ضمن منطقة مسؤولية الأسطول الخامس، دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة".

بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات "يورو-فايتر تايفون" ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في #الكويت @USAFCENT | @usarmycentral | @USMARCENT | @US5thFleet pic.twitter.com/mrRFILXHod

— U.S.



Central Command (@CENTCOMArabic) June 10, 2021

وفي تغريدة منفصلة نشرت القيادة المركزية الأميركية صورا من تدريبات مشتركة في الكويت، الشهر الماضي.

وقالت القيادة المركزية في تعليق: "بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات يورو-فايتر تايفون ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في الكويت".

بعض الصور من تدريب مشترك بين طيارين إيطاليين لـ مقاتلات "يورو-فايتر تايفون" ومكونات مختلفة من القوات المسلحة الأميركية، حصل الشهر الماضي في #الكويت @USAFCENT | @usarmycentral | @USMARCENT | @US5thFleet pic.twitter.com/mrRFILXHod

— U.S.



Central Command (@CENTCOMArabic) June 10, 2021

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