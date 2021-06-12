جرحى في إطلاق نار بولاية تكساس الأميركية

2021/06/12 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون، السبت، إن ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا في حادث إطلاق نار في أوستن بولاية تكساس الأميركية.

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