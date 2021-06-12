الكاظمي يكشف سبب تأخر عملية الإعمار بذي قار

2021/06/12 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن سبب تأخر عملية الإعمار في محافظة ذي قار.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع أمني عقده مع القيادات الامنية في محافظة ذي قار، بحسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظة ذي قار، عانت من وضع أمني صعب جدا خلال العام الماضي وقد أثر ذلك في وضع الأهالي وحياتهم اليومية".

وأضاف، ان "التراجع الأمني أخر عملية الاعمار في المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين"، مردفاً بالقول: " نحن اليوم أمام وضع جديد في المحافظة، هناك استقرار نسبي يجب الحفاظ عليه وتطويره".

وشدد قائلاً: " يجب أن يترافق هذا مع الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية كي نخلق فرصة أمل للمواطنين، خاصة للشباب الذين عانوا من المشاكل لمدة طويلة ولم تمنح لهم فرصة العمل لصالح محافظتهم".

وتابع: " وجهنا الاجهزة الأمنية كافة بالتعاون المكثف والعمل الجاد لمنع أي خروقات"، مشدداً على ان " الأمن أساس كل شيء، فبدون أمن لا يمكن المضي نحو الإصلاح والعمران والازدهار".

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