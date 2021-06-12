القبض على 12 مطلوبا بينهم اثنان بقضايا ارهابية في كربلاء

2021/06/12 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 12 مطلوبا بينهم متهمان بقضايا إرهابية ، في كربلاء .وذكر بيان للخلية :" ان مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية في محافظة كربلاء من خلال تدقيق النزلاء في الفنادق، أسفرت عن القبض على (١٢) متهما ، اثنان منهم مطلوبان وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) ، والاخرون مطلوبون وفق مواد جنائية مختلفة".واضاف انه :" تم ضبط شركات سياحية وهمية ، واغلاق مرافق سياحية اخرى داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط"./انتهى9

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