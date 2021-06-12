وفاة طفل غرقا بحوض لتربية الاسماك في ديالى

2021/06/12 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / توفي طفل غرقا في حوض كبير لتربية الاسماك شمال بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان طفلا لقي مصرعه بعد سقوطه في حوض لتربية الاسماك ، يعود لعائلته ، بضواحي قضاء الخالص شمال بعقوبة ".واضاف :" ان الجثة نقلت الى دائرة الطب العدلي بعد انتشالها من الحوض " ./انتهى

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