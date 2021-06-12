نبأ غير سار من السعودية بشأن الحج هذا العام

2021/06/12 | 13:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اقتصار حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرا لاستمرار تطورات فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: “في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة حج_1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط”.

وأوضحت الوزارة أن “إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة”.

وشددت الوزارة على “ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـ حج_1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعافٍ من الإصابة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “تقنين أعداد الحج لهذا العام جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج”

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