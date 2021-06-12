مرشح للرئاسة الإيرانية يبدي استعداده للقاء الرئيس الأميركي والعاهل السعودي

2021/06/12 | 13:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى المرشح للرئاسة الإيرانية، محسن مهر علي زادة، السبت، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقررة الجمعة المقبلة.وأضاف علي زادة، أن إيران ستكون منفتحة على أي لقاء أو أي مباحثات مع أي دولة، باستثناء إسرائيل.



وتابع: لكن من الطبيعي أن تحقق أمريكا شروط ذلك، وأن يتضح لإيران أنها ستكف عن سياساتها الشيطانية ضدنا.وأشار المرشح الاصلاحي إنه وفي حال فوزه، سيواصل المباحثات الجارية مع الرياض بوساطة عراقية، مشددا على ضرورة احترام مصالح البلدين في المنطقة.

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