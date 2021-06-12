رئيس الجمهورية: قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب

2021/06/12 | 13:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم السبت، فاجعة مجزرة سبايكر، التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، مؤكدا ان قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب.

ونشر الدكتور برهم صالح، عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": " نستذكر فاجعة مجزرة سبايكر، الكارثة الإنسانية والجريمة البشعة التي ارتكبها داعش الارهابي بحق شبابنا الاعزل من السلاح.



قانون حقوق شهداء سبايكر كان اقل الواجب، وعلينا جميعا انصاف ذوي الشهداء واكمال النصر ضد الارهاب بترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها تضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح تبنّى في نيسان 2019 مشروع قانون لأنصاف ضحايا سبايكر، وارسلت رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه، وبعد تصويت المجلس عليه صادق رئيس الجمهورية على القانون ليدخل حيّز التنفيذ.

وجاء في القانون انه يعد ضحايا جريمة قاعدة سبايكر التي وقعت في حزيران 2014 والمرتكبة من عصابات داعش، شهداء سواء الذين عثر على رفاتهم او المفقودين الذين لم يُعثر على رفاتهم بعد.

ويتمتع شهداء سبايكر بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 اسوة بأقرانهم في وزارة الدفاع، وكافة الحقوق والامتيازات

وعلى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة اكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات الى ذويهم.

PUKmedia

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