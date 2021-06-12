2021/06/12 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم السبت، تسجيل 155 اصابة جديدة ‏بفيروس كورونا، بينها 22 منتسباً في الدائرة.‏ وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “اجرت 1215 ‏فحصاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي بالنجف..



155 مصاباً جديداً بينهم 22 منتسباً صحياً المركز الخبري الوطني.

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