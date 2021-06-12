السعودية تقرر حصر الحج هذا العام بالسعوديين والمقيميين داخل المملكة

2021/06/12 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقررت السلطات السعودية، السبت، حصر تأدية الحج هذا العام بالسعوديين والأجانب المقيمين داخل المملكة فقط، بعد ظهور سلالات متحورة من كورونا.وقالت السلطات السعودية المسؤولة عن شؤون الحج، إنها “قصر حج هذا العام على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة”.وأضافت أن “القرار سببه استمرار الجائحة وظهور متحورات جديدة”.

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