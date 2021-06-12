2021/06/12 | 13:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اتخاذ أي إجراء ضد إلهان عمر، وسط حملة ضدها شنها نواب يهود من الحزب الديمقراطي.وأجابت بيلوسي على سؤال عما إذا كانت تعتقد أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات ضد عمر، قائلة: “لا، لا”، مشيرة إلى أن الأخيرة أوضحت ملاحظاتها، وأنه تم قبولها.واستغل الجمهوريون الخلاف للمطالبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في امريكا..



نواب يهود ينضمون حملة ضد زميلتهم المسلمة لموقفها من فلسطين first appeared on النور نيوز.

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