الرافدين يقدم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية

2021/06/12 | 13:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، عن تقديم تسهيلات مصرفية لدعم المشاريع الاستثمارية والتجارية في العراق.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "مستعد لتمويل ودعم مختلف المشاريع التجارية والاستثمارية للإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل عبر تنشيط القطاع الخاص عن الإسهام في الحد من أزمة السكن".

وأشار إلى أن "أبواب المصرف مفتوحة لجميع الراغبين بالحصول على دعم وتمويل مشاريعهم التجارية والاستثمارية بمختلف الاتجاهات ولا سيما المتعلقة بتشغيل الأيدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تمويل مشاريع الأسكان في مختلف المحافظات للحد من أزمة السكن".

ولفت إلى أن "المصرف مستمر في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا سيما لأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية".

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