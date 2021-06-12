الكاظمي يؤكد: جادون بالوصول لقتلة الناشطين

2021/06/12 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، جدية القوات الأمنية في

الوصول لقتلة الناشطين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخير "زار اليوم

السبت، عائلة الشهيد انس مالك

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