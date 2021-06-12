التربية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الاستعدادات للامتحانات النهائية

2021/06/12 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحدثت وزارة التربية، غرفاً طبية في

عموم المراكز الامتحانية لفحص الطلبة

قبل الدخول الى الامتحانات بالتنسيق مع

الجهات الصحية، وانهت استعداداتها

لاجراء امتحانات السادس الابتدائي التي

تنطلق يوم غد الاحد

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