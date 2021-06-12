عملية استباقية تطيح بمخطط ارهابي في الفلوجة (صورة)

2021/06/12 | 13:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الأنبار اللواء ناصر

الغنام، اليوم السبت، عن احباط مخطط

ارهابي في مدينة الفلوجة كبرى مدن

محافظة الانبار غربي العراق.

وقال الغنام في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،، إن قوة من "لواء 40 ا

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