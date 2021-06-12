2021/06/12 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حدد وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت، موعد إطلاق مشروع السلة الغذائية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزير التجارة وصل اليوم، إلى مدينة الرمادي في إطار جولته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يحدد موعد اطلاق مشروع السلة الغذائية المركز الخبري الوطني.

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