2021/06/12 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بجرد المشاريع المتلكئة ‏في محافظة ذي قار، لغرض معالجتها.‏ وقال الكاظمي، خلال اجتماع ترأسه، ضم مدراء الدوائر الخدمية في ‏محافظة ذي قار، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بجرد المشاريع المتلكئة بذي قار لـ”معالجتها”‏ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بجرد المشاريع المتلكئة بذي قار لـ”معالجتها”‏) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بجرد المشاريع المتلكئة بذي قار لـ”معالجتها”‏) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).