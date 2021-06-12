الكاظمي يوجه بجرد المشاريع المتلكئة في ذي قار: أزمات متراكمة ومستمرة

2021/06/12 | 14:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بجرد المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، مشيرا الى أزمات متراكمة ومستمرة أخرت مشاريع الاعمار والخدمات لأعوام طويلة.وقال الكاظمي، خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم، وضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تأخرت مشاريع الاعمار والخدمات في …

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