الكاظمي يكشف عن توجيهات إلى المسؤولين في محافظة ذي قار: الحكومة ’مكبلة’

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، حزمة توجيهات إلى المسؤولين في محافظة ذي قار، فيما أعتبر أن الحكومة الحالية "مكبلة" بسبب تقييد الموازنة المالية.

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وقال الكاظمي في الاجتماع الذي ترأسه والذي ضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 حزيران 2021)، إن "مشاريع الاعمار والخدمات في محافظة ذي قار تأخرت لأعوام طويلة، وذلك بسبب الأزمات المتراكمة والمستمرة"، مضيفا "نحن اليوم أمام استقرار نسبي يجب أن نحافظ عليه ونستثمره للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظة واطلاق واكمال المشاريع العمرانية فيها".

وتابع، "هناك مشاريع ستراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الاساس للانشاء والتأهيل، ادعو الجميع للتعاون على إنجازه بأسرع وقت ممكن".

وأعتبر أن "المشاريع الكبيرة في محافظة ذي قار مثل مطار الناصرية قد تفتح المجال لاستثمارات عدة ومتنوعة في مجالات السياحة والنقل والتجارة".

وقال الكاظمي "سبق وان وجهت الوزراء بعقد زيارات منتظمة الى محافظة ذي قار والاهتمام بمشاكلها وقضاياها، واجدد اليوم توجيهاتنا للوزراء باستمرار المجيء الى الناصرية والاهتمام بالمشاريع المتلكئة والعمل على تطوير المحافظة".

وأضاف، "وجهنا الأخوة العاملين في إدارة المحافظة بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق المستمر والتعاون على تحسين وضع المحافظة، ووجهنا بجرد المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي الناصرية هم أهلنا ويستحقون منا كل الجهد والإخلاص، بعد سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة التي عانوا منها"، مستدركا أن "الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية".

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