تونس.. احتجاجات سيدي حسين تختبر قدرة

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الرابع على التوالي، تجددت عمليات الكر والفر بين عدد من الشبان الغاضبين، ورجال الشرطة، في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، لتجسد حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة ورئيسها هشام المشيشي الذي يتولى مهمة وزير الداخلية بالوكالة.

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