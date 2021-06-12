قافلة من الشاحنات والمدرعات الأمريكية تنطلق من سوريا باتجاه العراق

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أخرجت القوات الأمريكية، قافلة من المدرعات والشاحنات، متوجهة إلى الأراضي العراقية، من منطقة الجزيرة السورية، عبر معبر الوليد بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية في قرية السويدية بريف اليعربية، حسب وكالة سانا السورية، إن "رتلًا أمريكيا مكونًا من 36 شاحنة وعددًا من المدرعات غادر مطار خراب الجير العسكري متجهًا إلى معبر الوليد باتجاه شمالي العراق، دون معرفة مكونات الشاحنات ".

وكانت القوات الأمريكية، انزلت قافلة من 20 شاحنة محملة بالقمح من الأراضي السورية باتجاه شمالي العراق عبر معبر الوليد.

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