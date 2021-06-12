وزارة المالية تكشف حقيقية التأخر بدفع الرواتب للأشهر المقبلة

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة المالية، السبت، عن حقيقة التأخر في دفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.

وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة الأنباء العراقية، بتصريح تابعته (بغداد اليوم) إن" وزارة المالية ملتزمة بدفع رواتب الموظفين وفق التوقيتات المحددة من دون أي تأخير".

وأشار إلى ان" ما ورد من حديث منسوب لوزارة المالية المتعلق بتغيير سعر الصرف سيلقي تاثيراً على الرواتب هو عارٍ عن الصحة".

وأكد المصدر ان "وزارة المالية ماضية بخطط الاصلاح في الورقة البيضاء في تعضيد الواردات والقضاء على الروتين ومحاربة الفساد".

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