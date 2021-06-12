الكاظمي :الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /عزا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأخر مشاريع الاعمار والخدمات في محافظة ذي قار لأعوام طويلة، الى الأزمات المتراكمة والمستمرة، مؤكد ان الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة الماليةوقال الكاظمي في اجتماع ضم مدراء الدوائر الخدمية في محافظة ذي قار : نحن اليوم أمام استقرار نسبي يجب أن نحافظ عليه ونستثمره للمضي بقوة نحو تقديم الخدمات لأهلنا في المحافظة واطلاق واكمال المشاريع العمرانية فيها.واضاف: هناك مشاريع ستراتيجية مثل مطار الناصرية الذي وضعنا اليوم حجر الاساس للانشاء والتأهيل ، وادعو الجميع للتعاون على إنجازه بأسرع وقت ممكن.واشار الى ان " المشاريع الكبيرة في محافظة ذي قار مثل مطار الناصرية قد تفتح المجال لاستثمارات عدة ومتنوعة في مجالات السياحة والنقل والتجارة".واضاف : سبق وان وجهت الوزراء بعقد زيارات منتظمة الى محافظة ذي قار والاهتمام بمشاكلها وقضاياها، واجدد اليوم توجيهاتنا للوزراء باستمرار المجيء الى الناصرية والاهتمام بالمشاريع المتلكئة والعمل على تطوير المحافظة،ووجهنا الأخوة العاملين في إدارة المحافظة بالعمل الجاد والدؤوب والتنسيق المستمر والتعاون على تحسين وضع المحافظة.وتابع : وجهنا بجرد المشاريع المتلكئة لمعالجتها، فأهالي الناصرية هم أهلنا ويستحقون منا كل الجهد والإخلاص، بعد سنوات الحرمان والمشاكل المتراكمة التي عانوا منها.مؤكدا ان الحكومة الحالية مكبلة بشكل كبير بسبب تقييد الموازنة المالية./انتهى8

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