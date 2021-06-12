بطلب من طهران.. تأجيل المباحثات العراقية الايرانية حول ملف المياه

2021/06/12 | 14:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، عوني ذياب، تأجيل الزيارة المرتقبة لوفد وزارة الموارد المائية العراقية إلى طهران، للتباحث بشأن مشكلة المياه التي يواجهها العراق مع الطرف الإيراني، إلى الشهر المقبل.وقال ذياب في تصريح صحفي إنه "كان من المقرر أن يتوجه يوم غد الأحد، وفد من وزارة الموارد المائية العراقية إلى إيران للتباحث في مسألة المياه، لكن الزيارة لن تتم غداً وارجئت إلى الشهر المقبل".وأوضح ذياب، ان الزيارة تأجلت بناء على طلب الجانب الإيراني، بسبب انشغال الحكومة في طهران بالتحضيرات للانتخابات.يذكر أن دربندخان وكرميان هما أكثر المناطق المتضررة من إيقاف إيران جريان المياه إلى العراق، حيث انخفض منسوب المياه المخزون في سد دربندخان 11.5 متراً مقارنة بالعام الماضي، كما انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 75%.وكان من المقرر ان يزور وفد عراقي برئاسة وزير الموارد المائية طهران، غداً الأحد 13 حزيران، للتباحث مع إيران بشأن المعاناة من الأزمة المائية وانخفاض منسوب المياه بشكل كبير في نهر سيروان وسد دربندخان./انتهى9

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