إليزابيث تلتقي عددا من الزعماء في مراسم حضرها أبرز أعضاء العائلة الملكية البريطانية

2021/06/12 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا عددا من زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في مراسم حضرها عدد من أبرز أعضاء العائلة الملكية في مقدمتهم ابنها وولي العهد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وحفيدها ويليام وزوجته كيت.

وحضر اللقاء التاريخي كل من بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية والرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وانجيلا ميركل المستشارة الألمانية ورئيسة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي وغيرهم.

والتقت الملكة خلال حفل الاستقبال مع بايدن وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة ليصبح الرئيس الأميركي الثالث عشر الذي تلتقي به ملكة بريطانيا منذ اعتلائها العرش قبل تسعة وستين عاماً.

وتوسطت الملكة إليزابيث زعماء مجموعة السبع لالتقاط صورة تذكارية، وكان الاجتماع أول مناسبة عامة لأفراد العائلة منذ جنازة الأمير فيليب زوج الملكة في نيسان الماضي وأول ظهور للملكة أيضا.

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