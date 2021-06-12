الغنام: احباط مخطط لداعـــش لاستهداف الأبرياء عبر حزام ناسف في الفلوجة

2021/06/12 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف قائدُ عمليات الأنبار اللواءُ الركن ناصر الغنام عن احباطِ مخططٍ ارهابي في مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار.

وقال الغنام في بيان ٍ ان قوة ً من اللواء الأربعين في الفرقةِ العاشرة وقوة ً من استخباراتِ ومكافحة الارهاب نفذتا عملية ً استباقية استندت الى معلوماتٍ استخباراتيةٍ دقيقة، اسفرت عن إحباطِ مخططٍ لتنظيم داعش لاستهدافِ المواطنين الابرياء، حيث تم العثورُ على حزام ٍ ناسف في أحدِ الهياكل في منطقة الشهداء بقضاء الفلوجة.

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