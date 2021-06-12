تأجيل زيارة وفد وزارة الموارد المائية الى إيران الى أجل غير مسمى

2021/06/12 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدرٌ في إقليم كردستان عن تأجيل الزيارة التي كان من المقرر ان يقوم بها وفد من وزارة الموارد المالية في الحكومة الاتحادية الى ايران للبحثِ في ملف المياه.

وقال مديرُ سد دربنديخان رحمن خاني والذي كان من المقرر ان يُرافق الوفد الحكومي الى ايران ان الزيارة التي كان موعدُها يومَ غدٍ الاحد تأجلت الى وقت غير ِ معلوم، مبينا ان الجهاتِ المعنية في الإقليم لم تتلق أيَ اشعار ٍ من وزارة الموارد المائية في بغداد بشأن اجراءِ الزيارة الى ايران.

ومن الجدير بالذكر ان الجانبَ الإيراني قام بإنشاءِ سدودٍ على الروافد التي تمد العراقَ بالمياه وتغيير ِ مسار ِ تلك الروافد وهو ما تسبّب بأزمةٍ كبيرة وشح ٍ بالمياه أدى الى انخفاض ِ منسوب المياه في سدي دوكان ودربنديخان بنحو عشرةِ أمتار ٍ لكل ٍ منهما.

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