بقع دموية وأعقاب سكائر تكشف تفاصيل جريمة غامضة ببغداد (صورة)

2021/06/12 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم

السبت، الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض

على الجاني في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "تمكنت مفارز مديرية

مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة

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