الدولار يواصل تسجيل

2021/06/12 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار صرف الدولار، اليوم

السبت، موجة الارتفاع مسجلة ارقاما غير

مسبوقة في العراق.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 150.200 دينار لكل 100$، فيما

بلغ سعر الشراء: 150.000 دينار لك

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