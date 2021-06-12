2021/06/12 | 14:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، أن تراكم الأخطاء مما سبق

هو الذي أوصلنا الى مجابهة التحديات

والمشاكل الحالية.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "رئيس مجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء: تراكم الأخطاء أوصلنا إلى مجابهة المشاكل الحالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء: تراكم الأخطاء أوصلنا إلى مجابهة المشاكل الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).