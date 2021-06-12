الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات في ذي قار: الأمن أساس الإعمار

2021/06/12 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الأجهزة الأمنية بتكثيف العمل لمنع أية خروقات، وذلك خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في ذي قار.

وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على ضرورة توفير الأمن للمضي نحو الإصلاح والعمران والازدهار، مضيفا أن التراجع الأمني في ذي قار إثر على عملية الاعمار وتقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر الكاظمي أن الأمن يجب أن يترافق مع الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية وذلك لخلق فرصة أمل للمواطنين.

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