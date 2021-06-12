فرق العقوبة القانونية بين “صفعة ماكرون” والقانون العراقي.. رحيم العكيلي

2021/06/12 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب رحيم العكيلي:

حكم الفرنسي الذي صفع الرئيس باربعة اشهر حبس نافذة..

اما عندنا فان الاعتداء على الرئيس باي اعتداء اقل من القتل حكمه السجن المؤقت اي يصل للسجن(١٥ ) سنة….المادة ٢٢٣/ ٢ ق.ع

اما اهانته باحد طرق العلانية- ولو بمقال او بلقاء تلفزيوني – فيصل للسجن سبع سنوات..



المادة ٢٢٥ ق.ع

هذا ما اسميه بقسوة قانون العقوبات المتناهية ضد الناس..

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