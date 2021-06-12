الغارديان: ممثل بريطاني يدعو لمواجهة إساءة السينما للمسلمين

2021/06/12 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتنشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده أندرو بولفر عن دعوة الممثل البريطاني المعروف رضوان (ريز) أحمد لتغيير التصوير المسموم لصورة المسلمين على الشاشة. وأعلن الممثل الذي رشح لجائزة أوسكار عام 2021 عن دوره في فيلم “ساوند أوف ميتال” (صوت الحديد) عن مبادرة جديدة لمواجهة مشكلة “إساءة تمثيل المسلمين” على الشاشة، قائلا؛ إن “صناعة إسلاموفوبيا …

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