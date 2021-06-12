2021/06/12 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنين مراجعة مجمع تسجيل المركبات في التاجيات لغرض تثبيت لوحات مركباتهم.وقال بيان لقسم العلاقات والإعلام، في الوزارة، انه “حسب توجيه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين) بضرورة اكمال وطباعة لوحات المواطنين، تم وخلال يومي الخميس والجمعة طباعة كافة اللوحات في موقع بغداد (٦) الكاظمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تدعو لمراجعة مجمع تسجيل لوحات السيارات first appeared on النور نيوز.

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