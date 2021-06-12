2021/06/12 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نشرت “مجلة الدفاع الأميركية” تقريراً تفصيلياً حول التطلعات العراقية حول إمكانية توجه العراق استراتيجياً لشراء كميات ضخمة من الأسلحة الروسية، تعويضاً عن نقص التصدير الأميركي والأوربي للأسلحة الذي قد يتعرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات أمريكية بإنتظاره..



هل يجازف العراق ويشتري الأسلحة الروسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية بإنتظاره.. هل يجازف العراق ويشتري الأسلحة الروسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أمريكية بإنتظاره.. هل يجازف العراق ويشتري الأسلحة الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).