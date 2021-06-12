2021/06/12 | 14:29 - المصدر: عين العراق

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السبت 12 يونيو 2021 | 02:26 مساءً

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ايران تحدد 6 مدن عراقية لاقتراع رعاياها في الانتخابات الرئاسية

أ كد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، السبت، استعداد البعثة الدبلوماسية على المساهمة في اجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية الثالثة عشرة، داعياً الرعايا الايرانيين المقيمين في العراق الى الى تسجيل حضورهم بـ"حماسهم المعهود" في هذه الانتخابات.

وقال مسجدي في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية "ارنا"، إن التنسيقات جارية لتيسير الظروف لمشاركة المواطنين المقيمين داخل العراق في انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن صناديق الاقتراع ستوضع داخل المقر الرئيسي للسفارة الايرانية بالعاصمة العراقية بغداد، فضلا عن 5 صناديق اخرى داخل القنصليات العامة الايرانية في كل من النجف وكربلاء والبصرة واربيل والسليمانية.

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