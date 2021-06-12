 بعد منعه من خوض الانتخابات الرئاسية.. لاريجاني يسأل عن سبب استبعاده

2021/06/12 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة.

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