التبادل المعلوماتي بين الجيش والبيشمركة يدخل حيز التنفيذ بديالى

2021/06/12 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، عن دخول التبادل المعلوماتي الأمني بين الجيش وقوات البيشمركة حيز التنفيذ في 14 قاطعاً في المحافظة،، لمواجهة خطر داعش الإرهابي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مركز التنسيق المشترك انشئ قبل اكثر من اسبوع في خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، لكنه لم يباشر اعماله بعد"، مؤكداً أن "الأمر المهم هو ان تبادل المعلومات الامنية حيال 14 قاطعاً ضمن حدود الاهتمام على الحدود بين ديالى وكردستان دخل حيز التنفيذ".

واضاف، ان "التبادل المعلوماتي كان موجوداً في الماضي قبل اشهر عدة وقدمت قوات الجيش دعماً في أكثر من مرة لقوات البيشمركة اثناء تعرضها لهجمات من قبل داعش خاصة ضمن محيط كلاجو، لكن التبادل الآن اكثر وضوحاً ونوعية من ناحية تحديد الاهداف الخطرة ضمن المناطق الحدودية التي تتميز بتعقيدات عالية جدا من تلال وجبار ومنحدرات بالإضافة الى مناطق الزور التي تكون فيها الاحراش والقصب عالية جدا".

واشار الى ان "أغلب الفراغات على الحدود بين كردستان وديالى اغلقت لكن التحرك الان على الخلايا النائمة خاصة في ظل امتلاك الجيش والبيشمركة معلومات مهمة يمكن من خلال دمجها الوصول الى الكثير من قادة الجماعات المتطرفة سواء التي تنشط ضمن حدود كردستان او الحكومة الاتحادية".

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