الخدمات النيابية: عازمون على طرح قانون مجلس الإعمار بالجلسات المقبلة

2021/06/12 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم السبت، عزم مجلس النواب طرح قانون مجلس الإعمار للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان بعد أنْ أجرت عليه الحكومة التعديلات اللازمة.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " قانون مجلس الإعمار سيتناول كل المشاريع الستراتيجية من أجل النهوض بالقطاع العام والخدمي والزراعي".

وأضاف أن "القانون من شأنه توفير فرص العمل، كما انه يجمع بين قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الأخرى، كما سيفعّل القانون المشاريع ذات المردود المالي لدعم الموازنة الوطنية".

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