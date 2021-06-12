أغرب أنواع الجبن.. بعضه يأتي من حليب الحمير والآخر يقدم مع الدود!

2021/06/12 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةيحب الكثير حول العالم الجبن بأنواعه المختلفة، الأمر الذي وصل إلى تخصيص 4 يونيو للاحتفال بالجبن على مستوى العالم.

ولكن بجانب الأنواع الشهيرة التي نعرفها هل سمعت عن أغرب أنواع الجبن مثل جبن الحمير، الحصان، وغيرها من الأنواع؟، خلال السطور القادمة سنوضح بعض منها.

اغرب انواع الجبن

جبن الحصان، شائع في آسيا الوسطى حيث لا يزال الحصان جزءًا لا يتجزأ من الحياة في العديد من الأماكن، يتم حلب الفرس خلال موسم المهر ويترك الحليب ليتخمر بعامل مثل أراج الموسم الماضي.

جبن لبن الإبل يتواجد في كلاً من إثيوبيا وموريتانيا والسودان والمجتمعات البدوية، كان الرعاة البدو في جميع أنحاء إفريقيا يحلبون جمالهم منذ قرون، ويعرف أن الحليب الترابي الغني يحتوي على المزيد من الدهون والبروتينات.

انواع الجبن

ومع ذلك، فإن صنع الجبن من حليب الإبل هو عملية أكثر صعوبة، لذلك يستخدم الرعاة منفحة الإبل من قطع معدة الحيوان لتخثر الحليب وتكوين الخثارة وهذا قد يفسر مذاقه الحامض ورائحته النفاذة.

جبن حليب الغزلان يتواجد في فنلندا لسنوات، الآن، قد يصبح الجبن من الأيل الأحمر المتواضع قريباً سمة مميزة لنيوزيلندا، حليب الغزلان الغني ليس رخيصًا ولكن مع نصف إنتاج العالم من الغزلان الأحمر المستزرع في نيوزيلندا، فإن المزارعين متحمسون لإمكانية الحصول على منتج لبيعه خارج لحم الغزال.

جبن الحمير على الرغم من كونه صحي فهو يحتوي على 60 مرة من فيتامين سي أكثر من حليب البقر إلا أن الحمير تنتج 200 مل من الحليب فقط في اليوم.

يلزم حوالي 25 لترًا لصنع كيلوغرام واحد فقط من الجبن، هذا يعني أن الحبيبات البيضاء المتفتتة محدودة ومكلفة يبلغ سعر الكيلوغرام حاليًا حوالي 1000 يورو، أو 576 دولارًا للرطل.

جبنة كاسو مارزو الإيطالية وقد لقبت بأخطر أجبان العالم، وتقدم هذه الجبنة مع الديدان الحية، وتصَنع في المدينة الإيطالية سردينيا.

جبنة حيوانات الألبكة واللاما من مجتمعات الأنديز: يمكن تحويل حليب اللاما والألبكة إلى جبن يمكن تخزينه لفترة طويلة، ويتميز بطعمه المالح والغني وكثيف القوام.

الاحتفال باليوم العالمي للجبن

تم إنشاء هذا اليوم لأول مرة في عام 1914، حيث ترجع أصوله إلى مدينة مونرو بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة.

ولأكثر من 100 عام، تم الاحتفال بهذا اليوم كل عامين وهناك الكثير من الاحتفالات المختلفة التي تقام خلال هذا الحدث في مونرو بولاية ويسكونسن.

من المعروف أن هذه تشمل عرضًا لمدة ساعتين، وموسيقى سويسرية جرمانية تقليدية بجانب تصميم بعض الحرف اليدوية، وركوب الكرنفال، والمطاعم، والأطعمة المحلية للاستمتاع بها.

يستمر الحدث في الواقع لأكثر من مجرد يوم الجبن، ولكن طوال عطلة نهاية الأسبوع حيث يزوره أكثر من 100000 شخص في كل مرة يقام فيها.

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