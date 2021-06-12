اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث قضية سد النهضة

2021/06/12 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ يعقد مجلس جامعة الدول العربية الثلاثاء المقبل اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية بالدوحة لبحث تطورات قضية سد النهضة.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم، قوله:" ان الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من جمهوريتي مصر العربية والسودان على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة الثلاثاء المقبل"./انتهى7

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