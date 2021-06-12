2021/06/12 | 14:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من وزارة المالية حول حقيقة تأخر رواتب الموظفين للأشهر المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/12 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من وزارة المالية حول حقيقة تأخر رواتب الموظفين للأشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من وزارة المالية حول حقيقة تأخر رواتب الموظفين للأشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).