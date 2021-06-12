التجارة تعلن موعد اطلاق مشروع السلة الغذائية للبطاقة التموينية: ستحتوي 5 مواد

2021/06/12 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، السبت، موعد إطلاق مشروع السلة الغذائية.

وذكر بيان للوزارة، أن “وزير التجارة وصل اليوم، إلى مدينة الرمادي في إطار جولته في محافظة الأنبار، والتقى المحافظ علي الدليمي وبحث معه ملفات مشتركة”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث ايضا انجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة ودعم واسناد الدوائر التجارية وتهيئة وتأهيل المخازن التي تعرضت للتدمير جراء عمليات داعش الارهابية”.

وتابع، أن “الوزير والمحافظ بحثا كذلك الاستعداد لتوزيع الوجبة الغذائية من خلال مشروع السلة الغذائية التي تنطلق في الاول من تموز المقبل، وتهيئة ارض معارض المحلية والدولية”.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن “الزيارة لمحافظة الانبار تأتي في اطار توجيهات دولة رئيس الوزراء في المتابعة الميدانية ومعالجة مشاكل المواطنين والتنسيق مع الحكومات المحلية وتذليل معوقات العمل”.

وأشار الجبوري، إلى أن “نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة وتحقيق نتائج مهمة من خلال توفير خزين استراتيجي جيد من الحنطة، جاء هذا بسبب التعاون عالي المستوى مع الجهات الساندة من وزارات وحكومات محلية، فضلا عن اجراءات رقابية وادارية من مركز الوازارة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي حصلت في سنوات سابقة والتعامل معها بسكل سريع وايجابي”.

ولفت إلى، أن “الوزارة ستبدأ العمل بمشروع السلة الغذائية التي اقرها مجلس الوزاراء وتحديد موعد التجهيز مطلع تموز المقبل، والتي تشكل انعطافة مهمة في تطوير العمل بالبطاقة التموينية ومعالجة كل الاخفاقات التي حصلت في السنوات السابقة وهذا دليل للجهد الحكومي الكبير الذي اسهم في متابعة هذا الملف ومعالجة كل اشكالاته”.

وبين الوزير، “إمكانية تشكيل لجان مشتركة من الوزارة والمحافظة لحسم القضايا العالقة وابداء المرونة في التعاطي مع هذه الملفات بما يخدم ابناء المحافظة”.

من جهته، شدد المحافظ علي فرحان، على “اهمية الزيارة في تنسيق المواقف ومعالجة المشاكل التي برزت خلال الفترة الماضية، ووضع آليات عمل مشترك لبعض الملفات بين الوزارة والمحافظة”.

وبحسب البيان، أن “الاجتماع ناقش مواضيع اخرى ابرزها تأهيل مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ونقل بعض المخازن الى خارج المحافظة في اطار خطة المحافظة للتوسع وتأهيل المرافق الحكومية”.

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