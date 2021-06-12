علماء وراثة يكشفون حقيقة تأثير التطعيم على خصوبة الذكور

2021/06/12 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توصل علماء في معهد “نوفوسيبيرسك لعلم الخلايا والوراثة” (ICG)، التابع لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن التطعيم له تأثير مفيد على قدرة الفئران على التكاثر.وأكد علماء الوراثة في الاستنتاجات، التي نشروها في المجلة العلمية “ريبرودكشن”، أن نتائج هذا العمل في المستقبل قد تكون مفيدة في مجال الطب التناسلي، ولكن في […]

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