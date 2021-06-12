2021/06/12 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم السبت، رفع الطاقة الإنتاجية للبنزين في ‏مصطفى الدورة إلى 4 ملايين لتر يومياً.‏وذكر المكتب الإعلامي لوزير النفط، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن ‏‏"وزير النفط، حضر حفل افتتاح وحدتي تحسين البنزين "الازمرة " بطاقة عشرة الاف ‏برميل باليوم ، وانتاج الهيدروجين بطاقة أربعة الاف برميل باليوم ، ومشروع انجاز ‏عدد من الخزانات الكبيرة للمشتقات الخفيفة".‏وأكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، على "اهمية قطاع التصفية الذي يُعد احد أهم ‏ركائز الاقتصاد الوطني من خلال انتاج وتوفير الوقود بأنواعه للمواطنين وللقطاعات ‏الخدمية الاخرى".‏ولفت إسماعيل، إلى "اهمية هذه المشاريع في توفير عوائد مالية كبيرة داعمة ‏للاقتصاد ، من خلال زيادة الانتاج الوطني لأنواع الوقود الذي يسهم بشكل مباشر في ‏تغطية جزء من الحاجة المحلية وفي التقليل من نسبة الاستيرادات الخارجية ، فضلاً ‏عن تميز الوحدات الجديدة بانها مطابقة للمعايير العالمية في الصحة والسلامة و صديقة ‏للبيئة".‏وأضاف، أن "هذه المشاريع سوف تضيف انتاج مليون لتر من البنزين يومياً الى انتاج ‏المصفى ليرتفع الى اربعة ملايين لتر باليوم"، منوها الى ان "الوزارة تقوم بتنفيذ ‏برنامجاً طموحاً يهدف الى التقليل من نسبة استيراد الوقود بنسبة (50%) قبل نهاية ‏العام الجاري وصولاً الى ايقافها عام 2023 بعد افتتاح عدد من المشاريع المهمة في ‏هذا القطاع الحيوي".‏وأشاد، بـ"جهود العاملين في قطاع التصفية في شركاتنا النفطية والجهات الساندة لها ‏بتنفيذ ونصب عدد من الوحدات الانتاجية رغم التحديات الاقتصادية والمالية ‏والصحية".‏من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، حامد يونس، ان "هذه المشاريع تأتي ‏ضمن خطط الوزارة لزيادة الانتاج من الوقود وتحسين نوعيته ، وان الفترة المقبلة ‏ستشهد اضافة كميات جديدة للإنتاج الوطني من المصافي الاخرى".‏بدوره، اشاد مدير عام شركة مصافي الوسط، عائد عمران، بـ"دعم ومتابعة المسؤولين ‏في الوزارة، والعمل على تذليلهم لجميع العقبات التي كانت تعترض انجاز المشاريع".‏واوعز وزير النفط، بـ"تكريم القائمين والعاملين والمساهمين في انجاز هذه المشاريع ، ‏تثميناً لجهودهم المتميزة خدمة للصالح العام ودعما للاقتصاد الوطني".‏

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