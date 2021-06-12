الكاظمي يلتقي بمجاميع من متظاهري ذي قار ويؤكد ان ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة

2021/06/12 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه بمجاميع من متظاهري ذي قار أن ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه./انتهى7

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