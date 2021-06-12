العراق يهنئ الإمارات بمناسبة فوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن

2021/06/12 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ العراق دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة فوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصحاف في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن العراق يبارك دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن".وأضاف:" أننا نتطلّع لتعزيز الأدوار العربية المشتركة وتبادل الدعم في أهم المسائل الدوليّة"./انتهى7

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