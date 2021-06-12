2021/06/12 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: عمل الحكومة لا يخرج عن مطالب المتظاهرين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:03

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