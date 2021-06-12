2021/06/12 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل اهمية قطاع التصفية الذي يُعد احد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال انتاج وتوفير الوقود بإنواعه للمواطنين وللقطاعات الخدمية الاخرى.واشار في حفل افتتاح وحدتي تحسين البنزين "الازمرة " بطاقة عشرة الاف برميل باليوم ، وانتاج الهيدروجين بطاقة أربعة الاف برميل باليوم ، ومشروع انجاز عدد من الخزانات الكبيرة للمشتقات الخفيفة الى اهمية هذه المشاريع في توفير عوائد مالية كبيرة داعمة للاقتصاد ، من خلال زيادة الانتاج الوطني لانواع الوقود الذي يسهم بشكل مباشر في تغطية جزء من الحاجة المحلية وفي التقليل من نسبة الاستيرادات الخارجية ، فضلاً عن تميز الوحدات الجديدة بانها مطابقة للمعايير العالمية في الصحة والسلامة و صديقة للبيئة ".واوضح الوزير " ان هذه المشاريع سوف تضيف انتاج مليون لتر من البنزين يومياً الى انتاج المصفى ليرتفع الى اربعة ملايين لتر باليوم ، منوها الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ برنامجاً طموحاً يهدف الى التقليل من نسبة استيراد الوقود بنسبة (50%) قبل نهاية العام الجاري وصولاً الى ايقافها عام 2023 بعد افتتاح عدد من المشاريع المهمة في هذا القطاع الحيوي ، مشيداً بجهود العاملين في قطاع التصفية في شركاتنا النفطية والجهات الساندة لها بتنفيذ ونصب عدد من الوحدات الانتاجية رغم التحديات الاقتصادية والمالية والصحية".من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس " ان هذه المشاريع تاتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الانتاج من الوقود وتحسين نوعيته ، وان الفترة المقبلة ستشهد اضافة كميات جديدة للانتاج الوطني من المصافي الاخرى "./انتهى ح

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