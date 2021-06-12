2021/06/12 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن مطالب المتظاهرون لا تخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان الاخير خلال زيارته محافظة ذي قار، “التقى بمجاميع عدّة من شباب المحافظة الذين يمثلون المتظاهرين فيها، من الخريجين وغيرهم، واستمع الى مطالبهم فيما يتعلق بالأوضاع في المحافظة، فضلاً عن آرائهم بمجمل الأوضاع السياسية في البلاد”.

وبيّن الكاظمي أن “ما يُطالب به المتظاهرون لا يخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة، وما هي عازمة على تنفيذه، وإنها قد وضعت نصب العين هدف التنمية الإقتصادية التي توفر فرص العمل والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، وباقي مطالب الشباب المتظاهر، كما تعمل على تنفيذ الإنتخابات المبكّرة بما يضمن أن تكون الصناديق هي المعبر الأساس والحقيقي عن صوت العراقيين، والوسيلة الكفيلة بديمومة حضور المطالب في ساحة القرار”.

وتابع البيان أن “الكاظمي التقى رئيس مجلس الوزراء كلا على انفراد بوالدة شهيد التظاهرات عمر سعدون ووالد الناشط المختطف سجّاد العراقي، وبين أن تغييب الناشطين والاعتداء عليهم يأتي ضمن معركة تخوضها الدولة بالضد من الفساد والخراب وتمدد العابثين المفسدين اضافة الى المتاجرين بالمطالب، حيث اختار الشباب مكانهم في خندق المواجهة مع هؤلاء منذ اللحظة التي خرجوا فيها للتظاهر من أجل العراق، مؤكدا اننا في الوقت الذي نرفض فيه منطق الانتقام، الا اننا عازمون على احقاق الحقوق وفق الاليات القانونية والقضائية التي تعيد للدولة هيبتها، وتعزز ثقة المواطن وامن مستقبله”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مطالب المتظاهرون لا تخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مطالب المتظاهرون لا تخرج عن طموح ما تعمل عليه الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).